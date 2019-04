El 55 per cent dels britànics creuen que el referèndum del Brexit va ser un error

El 55 per cent dels britànics consideren ara que hagués estat millor no haver convocat i celebrat el referèndum de 2016 en el qual la població va decidir per un estret marge la sortida del Regne Unit de la UE, segons una enquesta publicada aquest diumenge per The Observer i elaborada per Opinium.

L'estudi revela que, sorprenentment, són més els votants conservadors (49 per cent) els que consideren que va ser un error que els que consideren que va ser adequat (43 per cent). Entre els laboristes, el 72 per cent creu que hagués estat millor no haver votat enfront del 18 per cent que creu que va ser el correcte.

Quant a intenció de vot, el Partit Laborista continua sent la primera opció amb un 33 per cent de suport (tres punts menys que fa dues setmanes), mentre que el Partit conservador també cau tres punts i se situa en el 26 per cent. El nou partit de Nigel Farage, el Partit del Brexit, irromp i se situa en tercera posició amb un 17 per cent de suport, mentre que el Partit Liberaldemòcrata perd dos punts i se situa en el 6 per cent d'intenció de vot.

Per darrere estan el Partit Nacionalista Escocès (SNP, 5 per cent), el Partit per la Independència del Regne Unit (4 per cent, set punts menys), el partit CHANGE.UK (4 per cent) i el Partit Nacionalista Gal·lès-Plaid Cymru (1 per cent).

En les europees, el Partit del Brexit empata amb el Partit Laborista com més votat amb un 28 per cent, més del doble del Partit Conservador (14 per cent). Els partits liberaldemòcrata i CHANGE.UK, tots dos favorables a seguir a la UE, estan els dos en el 7 per cent de suport i Els Verds obtindrien el 6 per cent. Darrere anirien el SNP (5 per ciernto), UKIP (3 per cent) i Plaid Cymru (1 per cent).

Pel que fa a un possible segon referèndum del Brexit amb una sortida conforme a les condicions pactades pel Govern i Brussel·les, el 46 per cent dona suport a seguir a la UE --el mateix percentatge que fa dues setmanes-- i el 34 per cent dona suport a sortir de la UE (4 punts menys).

Sobre la continuïtat de la primera ministra, Theresa May, només el 14 per cent creu que ha de continuar per negociar la culminació del Brexit abans de marxar-se. La resta creu que ha de dimitir fins i tot abans.