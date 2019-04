El raper català Pablo Hasel ha estat detingut aquest diumenge i traslladat a la comissaria de la localitat de Vinaroz, segons han informat diferents coneguts seus a les xarxes.





?? ATENCIÓN: Acaban de detener a nuestro compañero @PabloHasel en la carretera cuando nos íbamos del recibimiento de Paco Cela Seoane. Se lo llevan a la comisaría de Vinaroz. pic.twitter.com/jhUP2J0CSo — Llibertat Pablo Hasel (@LlibertatHasel) 28 de abril de 2019

El raper, que havia estat condemnat per l'Audiència per delicte d'enaltiment del terrorisme , viatjava per carretera per a visitar l'històric Grapo Paco Cela. Cela ha estat posat en llibertat aquest dijous després de complir més de 30 anys de condemna a la presó valenciana de Picassent pel seu passat criminal.