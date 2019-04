Moren 16 persones en una operació contra Estat Islàmic a Sri Lanka

El portaveu de la Policia de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, va informar ahir que s'han trobat els cossos de 16 persones -entre les quals sis nens, tres dones, un civil i sis terroristes- després d'enfrontaments entre agents i presumptes milicians, en els quals es va registrar un tiroteig i una explosió a la ciutat de Sainthamarudu, a l'est del país. «Els cossos de 16 persones han estat trobats dins d'una casa a Sainthamarudu, Kalmunai, on va tenir lloc una explosió durant una operació de cerca», va anunciar Gunasekara, segons va recollir la cadena First News. A més, les autoritats han trobat fora de la casa les restes de tres persones que la policia sospita que són terroristes suïcides.

Durant la nit del passat divendres, la policia del país va realitzar una sèrie de batudes en el marc de l'operatiu per localitzar i detenir les prop de 140 persones que, segons va indicar el president singalès, Maithripala Sirisena, estarien relacionades amb l'atemptat del Diumenge de Resurrecció. Un dels escorcolls es va dur a terme en un local de la ciutat de Sainthamarudu, on es creu que s'haurien fabricat les armilles explosives utilitzades en l'atemptat. Durant l'escorcoll, realitzat per la policia al costat de grups especials de l'exèrcit, les persones que es trobaven a la instal·lació van començar a obrir foc i tres homes s'haurien fet explotar.

El Govern del país tem que es produeixin nous atacs, i Gunasekara va informar que el toc de queda continuarà activat. Les autoritats singaleses havien demanat als musulmans que divendres no participessin en resos col·lectius per prevenir possibles atacs de represàlia contra la comunitat islàmica. No obstant això, centenars de fidels van desafiar les crides a romandre a casa i prop de 10.000 militars es van desplegar en centres religiosos.

D'altra banda, el president de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va anunciar ahir la il·legalització dels dos grups sospitosos dels atemptats del Diumenge de Pasqua: l'Organització per al Monoteisme Nacional (National Thawheed Jammath o OMN) i la Jamathei Millathu Ibraheem (JMI), per la seva presumpta implicació en l'onada d'atemptats del cap de setmana passat.



Alerta dels Estats Units

El Departament d'Estat nord-americà ha alertat en les últimes hores els seus ciutadans del perill que suposa viatjar a Sri Lanka i els ha recomanat que no viatgin al país. Les autoritats nord-americanes també han obligat a abandonar el país a tots aquells membres de les famílies que treballen per al Govern i que es troben en edat escolar. «Els grups terroristes continuen tramant possibles atacs a Sri Lanka. En aquests moments poden atacar amb poca o cap advertència, dirigint-se a qualsevol espai», ha detallat el Departament d'Estat en un comunicat.