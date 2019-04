Putin critica la condemna dels EUA contra la presumpta espia russa

El president rus, Vladímir Putin, va afirmar ahir que la condemna de 18 mesos imposada divendres per un tribunal federal nord-americà a la presumpta espia russa Maria Bútina és una arbitrarietat que va ser impartida sense cap prova, tot i que la dona es va confessar culpable de delicte de conspiració. «El Ministeri d'Afers Exteriors ja va comentar la condemna i, crec, allà està dit que es tracta d'una arbitrarietat, i així és», va declarar Putin en una roda de premsa a Pequín.

Putin va denunciar que «a la noia la van portar a la presó però no tenen res per incriminar-la, absolutament res». «Però perquè no quedi com una cosa completament absurda, ha estat sentenciada a una condemna de 18 mesos per demostrar que és culpable d'alguna cosa», va afegir el president rus.

Bútina va ser condemnada després de declarar-se culpable del càrrec de conspiració per infiltrar-se en un grup a favor de la possessió d'armes i d'influir activistes conservadors afins al Partit Republicà. La condemnada, però, només passarà nou mesos a la presó, atès que la jutgessa encarregada del cas, Tanya Chutkan, ha estimat com a temps complert els primers nou mesos que ha passat entre reixes durant el procés judicial. A més, serà deportada a Rússia un cop hagi complert tota la condemna.

Bútina és una ciutadana russa de 30 anys que va arribar a Estats Units com a estudiant de la Universitat Americana a Washington. Allà, i «seguint ordres», segons les seves paraules, va començar a tractar amb activistes i republicans, especialment a través del principal grup de pressió del país, l'Associació Nacional del Rifle (NRA). La dona va ser arrestada el mes de juliol, acusada de violar una normativa que prohibeix a qualsevol estranger actuar com a agent a càrrec del Govern del seu país sense informar primer la Fiscalia nord-americana, un delicte considerat com a «espionatge light».

Segons documents judicials citats per la cadena nord-americana NBC, la Fiscalia va concloure que Bútina estava compromesa en «una ambiciosa» conspiració i era plenament conscient que la informació que obtenia era remesa al Kremlin.

El passat mes de desembre, Rússia va acusar els Estats Units d'obligar Bútina a confessar falsament que ella era una agent russa infiltrada. És més, Putin va dir que els serveis d'Intel·ligència del país no sabien res sobre ella. «Quan em vaig assabentar de la situació entorn a ella (...) primer vaig preguntar a tots els caps dels nostres serveis d'Intel·ligència qui és, i ningú sap absolutament res d'ella», va afirmar llavors el president rus.