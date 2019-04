El jutge deixa lliure Pablo Hasél després de notificar-li la citació per a un judici pendent

El titular del jutjat número 5 de Vinaròs (Castelló) ha deixat en llibertat el raper lleidatà Pablo Hasél després de notificar-li la citació per a un judici assenyalat a Lleida per a l'1 d'octubre de 2019, a petició del penal 1 de Lleida. Així ho han anunciat a través de Twitter tant l'entitat 'Juristes per les Llibertats' com des del compte 'Llibertat Pablo Hasel', que s'han mostrat sorpresos que no el trobin per donar-li una citació però sí per tenir-lo tota la nit al calabós. "Volien acovardir-lo novament i no han pogut", han escrit. Un grup de persones es va concentrar diumenge al vespre davant la caserna de la Guàrdia Civil a Vinaròs, amb pancartes que reclamaven la llibertat del raper. Hasél va ser detingut quan tornava d'un acte de rebuda a un militant revolucionari del PCE(r) i els GRAPO, Paco Celo, que ha estat empresonat 32 anys.

El 9 d'abril, Hasél no es va presentar a un judici, en què se l'acusa d'haver agredit i insultat un periodista de TV3 durant una tancada a la UdL el 2 de juny de 2016, perquè no va rebre la citació judicial. Era la segona vegada que la vista se suspenia. Llavors, el penal 1 va emetre dijous una ordre per detenir el raper i lliurar-li la citació judicial per aquest judici que té pendent i que s'ha tornat a assenyalar per l'1 d'octubre. El seu advocat, Diego Herchhoren, va criticar ahir diumenge que es tracta d'un "escarment", ja que "tothom sap on viu" Hasél.