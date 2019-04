L'atac a una sinagoga de San Diego deixa una persona morta i tres ferits

Un home armat va entrar dissabte a la sinagoga de la Congregació Chabad, a prop de San Diego (Califòrnia), i va obrir foc amb un rifle, tot provocant la mort d'una dona de 60 anys i tres ferits traslladats immediatament a l'hospital, durant l'últim dia de la Pasqua jueva. La policia va identificar ahir John Earnest com a autor del crim, un veí de San Diego de 19 anys que va fugir en cotxe del lloc dels fets i va ser arrestat poc després pel servei de Protecció de Fronteres dels Estats Units. Segons els cossos policials, Earnest havia publicat un text violent a les seves xarxes socials en què expressava el seu sentiment antisemita i reivindicava la fi de les religions jueva i musulmana.

Els investigadors van apuntar que l'atacant és el presumpte autor d'un manifest que afirma haver incendiat una mesquita a Escondido el mes passat i en el qual explica que es va inspirar en la massacre de Brenton Tarrant a la localitat de Christchurch, a Nova Zelanda, el març passat. El xèrif del comtat, Bill Gore, va assenyalar que Earnest no té antecedents penals. No obstant, estudiaran la seva «possible participació» a l'incendi del qual s'autoproclama autor.

Els crims d'odi s'estan accentuant cada cop més als Estats Units. Aquesta vegada, l'alerta de l'atac va ser poc abans de les 11.30 hores de dissabte, quan els agents van rebre la denúncia que hi havia un «tirador actiu», va explicar el sergent Aaron Meleen, del Departament del xèrif del comtat de San Diego. «Com és natural, el panorama era caòtic amb gent corrent per tot arreu», i va afegir que «vam trobar diverses víctimes i ferits de diversa consideració». Després de l'atac, un important grup de fidels es va congregar a la part posterior i interior del temple jueu.



La solidaritat dels alts càrrecs

L'alcalde de Poway, Steve Vaus, va qualificar el tiroteig com un «crim d'odi». Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va lamentar l'incident i va voler expressar la seva solidaritat amb els afectats: «El meu més profund condol per a les persones afectades. Sembla un crim d'odi i arribarem al fons de l'assumpte», va declarar.

En aquesta línia, el president d'Israel, Reuven Rivlin, va condemnar l'atac tot afirmant que «es tracta d'un altre acte dolorós i és un recordatori més de l'antisemitisme». Segons Rivlin, «l'odi als jueus persisteix i està a tot arreu» i va considerar que l'única forma de poder remeiar-ho és a través de «l'educació i la tolerància». El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, també va expressar el seu condol: «Estic profundament pertorbat, ens hem d'unir contra l'antisemitisme i totes les formes d'odi. Els meus pensaments estan amb les familiars de les víctimes i la comunitat jueva de tot el món».