L'emperador Akihito abdica i es converteix en el primer monarca del Japó en fer-ho des de l'any 1817

L'emperador Akihito abandonarà el Tron del Crisantem, al qual va ascendir després de la mort del seu pare, l'emperador Hirohito, el gener de 1989, aquest 30 d'abril, convertint-se així en el primer monarca a abdicar des que ho va fer l'any 1817 l'emperador Kokaku. Nascut el 23 de desembre de 1933, Akihito va convertir-se en príncep hereter amb 18 anys. L'any 1959, el primer monarca va trencar la tradició i va casar-se amb Michiko Shoda, plebea i filla gran del president d'una empresa. El matrimoni té dos fills, el príncep hereter Naruhito i el príncep Akishino, amb una filla, Sayako Kuroda, que ja no forma part de la família imperial des que es va casar, i quatre nets.

Des que Akihito es va convertir en el 125 emperador d'una de les monarquies més antigues del món, ha fet molts esforços per intentar curar les ferides que la Segona Guerra Mundial va deixar a Àsia. L'any 1991, l'emperador va visitar Tailàndia, Malàisia i Indonèsia en el seu primer viatge oficial a l'estranger. També va viatjar a la Xina el 1992 i el 1999 a l'illa japonesa d'Okinawa, on va tenir lloc una de les poques batalles terrestres al país durant la contesa. L'any 2016, la parella imperial va visitar Filipines per rendir tribut als morts durant la guerra, ja que aquell any es commemorava el 60è aniversari de la normalització de relacions diplomàtiques entre els dos països. Durant la Segona Guerra Mundial, «ferotges batalles entre el Japó i els Estats Units van tenir lloc al sòl filipí, que van obtenir com a resultat la pèrdua de moltes vides de filipins i molts filipins ferits», va reconèixer l'emperador a Manila.

Missatge després de la tragèdia de Fukushima

El 2011 Akihito va oferir un missatge televisat al país després del terratrèmol i posterior tsunami que va deixar uns 18.500 morts i va desencadenar el pitjor accident nuclear sofert pel país a la central de Fukushima. En un acte el passat febrer amb motiu del 30è aniversari del seu regnat, l'emperador va reconèixer que l'havia commogut que tanta gent es mobilitzés per ajudar els afectats: «A tot el país, la gent va compartir el dolor d'aquestes comunitats com si fossin pròpies i va estar amb els seus compatriotes de maneres diverses. Aquests són alguns dels records més implorables del meu regnat».

L'emperador, que ara té 85 anys, ha patit diversos problemes de salut durant la segona meitat del seu mandat. L'estiu de l'any 2016, l'emperador va anunciar el seu desig d'abdicar en un inusual missatge de vídeo, en què explicava que li preocupava que la seva salut en declivi li complicaria el fet de complir les seves funcions. Com que l'emperador no té cap poder polític, no pot discutir directament la seva abdicació, i és per aquest motiu que el Parlament nipó va aprovar una llei el juny de 2017 per permetre-li deixar el tron.