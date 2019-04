Detenen una dona a Gijón per atropellar un ciclista voluntàriament

Agents de la Policia Local de Gijón van detenir una conductora, M.A.E.G, acusada d'haver atropellat intencionadament un ciclista després d'una discussió entre ells. Es fets van tenir lloc cap a dos quarts de tres de la tarda de diumenge, quan la conductora, veïna de Gijón, circulava per l'avinguda del Jardí Botànic. Després iniciar-se una discussió entre tots dos, la dona va atropellar el ciclista, passant-li per sobre amb el vehicle i arrossegant-lo gairebé 20 metres. El ciclista, un jove veí de Gijón, va ser traslladat a l'hospital de Cabueñes en estat greu. Paral·lelament, la Policia Local va detenir durant el cap de setmana, dotze persones per delictes contra la seguretat viària, cinc d'ells per altes taxes d'alcoholèmia i un per circular amb drogues a l'organisme. A més, es va denunciar administrativament dos conductors per sobrepassar els límits màxims permesos d'alcoholèmia.