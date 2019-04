Un detingut per la seva relació amb la mort de Khashoggi es treu la vida a la presó

Un suposat espia dels Emirats Àrabs Units (EAU) detingut a Turquia sota la sospita d'haver estat implicat en l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi, es va treure la vida en una presó d'Istanbul. La policia va detenir a principis de mes dos agents, la nacionalitat dels quals no es va revelar, per la seva relació amb la mort de Khashoggi, assassinat al consolat del seu país a Istanbul a l'octubre passat. Durant l'interrogatori policial, els agents van confessar que treballaven per a la intel·ligència de Emirats Àrabs Units. Tots dos estaven en presó preventiva al centre penitenciari Silivri d'Istanbul sota l'acusació d'«espionatge militar, polític i internacional».

Tot i que es dóna per fet que el crim va ser comès per un equip d'agents saudites, hi ha dubtes sobre si hi va haver un «col·laborador local» encarregat de fer desaparèixer el cadàver, que no s'ha trobat fins ara. Segons la cadena de televisió pública turca TRT, tots dos sospitosos van realitzar freqüents entrades i sortides de Turquia, encara que un d'ells hauria arribat al país euroasiàtic després de l'assassinat de Khashoggi. Els Emirats Àrabs Units és un dels aliats més propers de l'Aràbia Saudita i es troba en un bàndol geopolític oposat al de Turquia.