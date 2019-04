Els Reis emèrits viatgen a Alemanya en avió privat per veure un partit del seu net

El passat cap de setmana els Reis Joan Carles i Sofia van viatjar junts a Alemanya per donar suport al seu net, Pablo Nicolás Urdangarin, que ha decidir seguir els passos del seu pare convertint-se en professional de l'handbol i jugant a la bundesliga alemanya, a l'equip TSV Hannover-Burgdorf. Els Reis emèrits no van anar-hi sols, sinó que van estar acompanyats per les seves filles, les infantes Elena i Cristina, a les quals es va unir també Claire Liebaert, la mare d'Iñaki Urdangarin, qui des de juny compleix condemna a la presó de Brieva.

Segons World News, el grup «es va desplaçar en avió privat fins a la Baixa Saxònia», on a Burgdorf, una petita ciutat de 32.000 habitants a 25 quilòmetres de Hannover, es jugava dissabte l'important partit de quarts de final per al campionat alemany entre l'equip local, el TSV Hannover, en què juga Pablo, i el Dutenhofen de Munic. Els Reis, les Infantes i Claire Liebaert es van allotjar a l'hotel de cinc estrelles superior Kastens, situat al centre de la ciutat, on l'habitació individual estàndard val uns 200 euros per nit.

Pablo Urdangarin, segon dels fills homes de la Infanta Cristina, va deixar després de l'estiu Ginebra, on residia amb la seva mare i germans, per dedicar-se a l'handbol professional fitxant com a reforç per l'equip TSV Hannover-Burgdorf, que juga a la primera divisió de la Bundesliga alemanya. Pablo Nicolás, que va estudiar al prestigiós col·legi Ecolint de Ginebra, va començar a jugar a handbol a les lligues infantils suïsses.