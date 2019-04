Veneçuela: Guaidó allibera l'opositor Leopoldo López i fa una crida a un alçament militar

El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Juan Guaidó, ha publicat aquest dimarts un missatge acompanyat de Leopoldo López --alliberat de l'arrest domiciliari-- i d'un grup de militars per fer una crida als militars i a la població civil a sortir al carrer per fer "cedir definitivament" la "usurpació".





En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0 — Leopoldo López (@leopoldolopez) 30 de abril de 2019

Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República... 1/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019

A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses.Llamamos al pueblo a mantenerse en alerta máxima para,junto a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana,derrotar el intento de golpe y preservar La Paz.Venceremos 2/2 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 30 de abril de 2019

Guaidó ha difós un vídeo en les xarxes socials en el qual, sense al·ludir a la presència de López, fa una "gran crida als treballadors públics" a "recuperar la sobirania nacional".Així, ha agraït el suport dels "valents" i ha assegurat que les Forces Armades estan "clarament al costat del poble, lleials a la Constitució".Per la seva banda, el Govern veneçolà ha denunciat que s'està produint un intent de "cop d'estat" per part de qui ha qualificat com "militars traïdors" després que l'autoproclamat president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, hagi anunciat l'inici de la "fase final" per posar fi a la "usurpació" de Nicolás Maduro."Informem al poble de Veneçuela que en aquests moments estem desactivant un reduït grup d'efectius militars traïdors que s'han posicionat al Distribuidor Altamira per promoure un cop d'estat contra la Constitució i la pau de la República", ha escrit en el seu compte de Twitter el ministre portaveu, Jorge Rodríguez.