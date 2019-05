Amputen la cama d'un nadó a Castelló per un "error mèdic"

El Defensor del Pacient ha enviat un escrit a la fiscal superior de València, María Teresa Gisbert, en què li demana que investigui d'ofici "els errors" que s'haguessin pogut produir en el cas d'un nadó prematur a l'Hospital General de Castelló a qui, segons l'escrit, se li va amputar una cama fins al genoll i se li va donar un fàrmac caducat un mes.

En la missiva, la presidenta del Defensor del Pacient, Carmen Flores demana "encaridament" una investigació per "depurar les responsabilitats penals que pertoquin en aquest penós cas amb el resultat d'un nadó amb una cama amputada i més d'un 80% de discapacitat ".

Fonamenta la seva sol·licitud en què l'article 262 de la Llei d'enjudiciament criminal "obliga els que pel seu càrrec, professió o ofici tinguin notícia d'algun delicte públic a denunciar-lo immediatament al jutge o al fiscal".

Adjunta una carta en la qual els pares del nadó, Gerard, gestat mitjançant fecundació in vitro, relaten el cas. Segons expliquen, a les 23 setmanes de gestació, la mare va començar a perdre líquid amniòtic i va ingressar a l'Hospital General de Castelló; a les 24 setmanes, a l'habitació de l'hospital la pediatra cap de la UCI de nounats els va comunicar que "si l'hem de treure ara mateix l'hospital no faria res per lluitar per la seva vida ja que seria massa prematur", asseguren els pares en el seu escrit.

A les 25 setmanes, continua el seu relat, la mare es va quedar sense líquid amniòtic i va caldre fer cesària d'urgència. El nen va néixer amb 880 grams, sense complicacions, "era molt prematur però va néixer bé", asseguren els pares. Als 28 dies de néixer, "a la incubadora va començar a posar-se malament i ens van fer sortir a corre-cuita, van estar dos dies punxant-li les femorals buscant una via central" i "quan van decidir deixar-nos entrar vam veure que el meu fill tenia la cama com amb hematomes ".

"Preguntem que passa i llavors la pediatre cap ens va dir que en" paraules textuals: ens hem equivocat ", asseveren els pares, que expliquen que es referia a la punxada a la cama dreta que "ho van fer malament ". La cama va començar a posar-se d'un to morat, van passar entre 7 i 9 dies fins que va venir el cirurgià vascular a visitar el nadó , que en aquests dies tenia la cama tapada, i del to morat es va passar al to fosc o negre.

"Primer ens van dir que potser només li amputarían la punta dels dits, després ja ens van confirmar que l'amputació seria 10cm per sota del genoll, com bé ens van dir es van equivocar, buscant una artèria van perforar una vena i aquesta es va tancar tallant el reg sanguini a la cama dreta ", assenyalen els pares en la seva carta.

A més, asseguren que en els tres mesos que van passar a l'hospital van veure a infermers manipulant al seu fill sense desinfectar-se les mans, sent obligatori a l'UCI de nounats en entrar desinfectar-se les mans amb alcohol, i es van adonar que li donaven "Ventolin caducat".

Finalment, assenyalen "molts metges i infermeres mereixen el nostre respecte pel tracte rebut cap el meu fill i cap a nosaltres i una minoria mereixen el nostre rebuig absolut per la falta d'humanitat, sinceritat i falta de respecte cap a nosaltres".