Creix la tensió a Veneçuela després d'una crida de Guaidó a un alçament contra Maduro

Veneçuela viu moments decisius per al seu futur després d'un dia ple de tensió que va derivar en enfrontaments entre les forces chavistes i els seguidors del president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, a la capital veneçolana, Caracas, hores després de l'alliberament del dirigent opositor Leopoldo López, en arrest domiciliari després d'una condemna a més de 13 anys de presó. L'alliberament de López va ser impulsat per Guaidó, reconegut com a president interí del país per l'Assemblea Nacional i més de 50 països, i va comptar amb el suport d'alguns segments de les Forces Armades. «El moment és ara», va afirmar Guaidó en un missatge de vídeo en què apareixia al costat de Leopoldo López i envoltat d'uniformats armats. A darrera hora del dia es va conèixer que López i la seva família s'havien refugiat a l'ambaixada de Xile a Veneçuela. Paral·lelament, un grup de 25 militars va fer el mateix a l'ambaixada del Brasil.

La resposta de Nicolás Maduro no es va fer esperar: «He parlat amb els comandants, els quals m'han manifestat la seva total lleialtat. Faig una crida a la màxima mobilització popular per assegurar la victòria de la pau. Vencerem!», va escriure a Twitter. No obstant això, el president no havia comparegut en públic ni en pantalla a l'hora de tancar aquesta edició, més de 12 hores després de l'inici del desafiament. El ministre de Comunicació veneçolà, Jorge Rodríguez, va informar d'enfrontaments amb «un reduït grup de militars traïdors que es van posicionar per promoure un cop d'Estat», mentre el titular de Defensa, Vladimir Padrino, es va pronunciar a favor de Maduro assenyalant que l'acció de l'oposició és un «intent de cop d'Estat d'una magnitud mediocre». Padrino també va responsabilitzar l'oposició de tot acte de violència que es generi. La periodista veneçolana Marianella Salazar va assegurar que el director del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin), que hauria autoritzat l'alliberament de López, va ser detingut pel chavisme.

Desenes de persones van resultar ferides després de les càrregues que la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) va efectuar contra la marxa liderada per Guaidó i López pel centre de Caracas. Segons el diari veneçolà El Nacional, agents de la Guàrdia Nacional Bolivariana van atropellar amb una tanqueta un grup de manifestants. A l'altura de Chacaíto, la GNB va carregar contra els manifestants amb gasos lacrimògens i bales de goma, donant lloc a disturbis.

Salud Chacao va informar de prop de 40 ferits a causa d'aquests disturbis. Per la seva banda, Foro Penal, una ONG veneçolana que fa seguiment de la població penitenciària, va informar que a l'hora de tancar aquesta edició hi havia onze detinguts en el marc de les protestes en suport a Guaidó a tot el país -dos a Carabobo, Táchira i Lara i altres cinc a Zulia-.

Guaidó i López van iniciar la jornada amb un vídeo difós per xarxes socials en què, des de la base aèria de la Carlota, als afores de Caracas, anunciaven que aquest darrer havia estat alliberat pels uniformats que vigilaven el seu arrest domiciliari. El president de l'Assemblea Nacional compta amb el suport d'«un grup important» de militars i va animar els «pocs» que encara no han donat l'esquena a Maduro a fer-ho per posar fi a la «usurpació», crear un govern de transició i convocar eleccions anticipades. Els dos opositors es van traslladar des de l'entrada de la base aèria a la plaça Altamira, ja a Caracas. Des d'allà, pujat amb López al capó d'un cotxe i megàfon en mà, Guaidó va demanar als veneçolans que prenguin el carrer fins aconseguir una «Veneçuela lliure».

Maduro va instar a actuar amb «nervis d'acer» davant la crida llançada pel president de l'Assemblea Nacional i va assegurar que compta amb la «lleialtat» dels principals comandants de les Forces Armades.

Per part seva, el president dels EUA, Donald Trump, va afirmar que el seu Govern «està amb el poble de Veneçuela i la seva llibertat».