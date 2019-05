Els veneçolans residents a Girona celebren l'aixecament

Els veneçolans residents a la ciutat de Girona es van concentrar ahir a la plaça Catalunya per celebrar l'aixecament promogut pel president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, i per demanar la sortida del poder de Nicolás Maduro. La comunitat veneçolana a la ciutat i la demarcació ha crescut exponencialment en els darrers mesos com a conseqüència del brusc empitjorament de la situació econòmica al país caribeny i de la repressió que està portant a terme el chavisme. Els veneçolans a la demarcació col·laboren amb els seus compatriotes enviant medicaments i productes de primera necessitat.