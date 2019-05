La marxa dels EUA del país, condició dels talibans per dialogar

Els Estats Units i els talibans van començar ahir a Qatar la seva setena ronda de converses amb una trobada entre l'enviat especial dels EUA, Zalmay Jalilzad, i el líder adjunt de l'equip de negociació dels talibans, el mul·là Abdul Ghani Baradar. Segons una declaració posterior del grup insurgent, les dues parts «van intercanviar parers de cara a una solució pacífica del conflicte», va informar la cadena afganesa Tolo News. Baradar va puntualitzar davant l'enviat nord-americà que els talibans mantenen intactes les seves demandes, que passen per la «retirada completa» de les forces nord-americanes del país i la garantia que el territori afganès no tornarà a ser escenari de conflictes «entre tercers països» com a condicions per iniciar un diàleg amb el Govern afganès.