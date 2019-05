May cessa el ministre de Defensa per filtrar secrets sobre Huawei

La primera ministra britànica, Theresa May, va cessar ahir el seu ministre de Defensa, Gavin Williamson, després que una investigació interna el responsabilitzés de filtrar la decisió classificada del Govern britànic de permetre a l'empresa tecnològica xinesa Huawei -sospitosa d'espionatge tecnològic- prendre part en la instal·lació de xarxes de telefonia mòbil d'última generació 5G al país. L'actual ministra d'Igualtat i per a la Dona, Penny Mordaunt, substituirà Williamson amb efecte immediat.

Tot i que Williamson va negar la seva responsabilitat en un comunicat emès immediatament després del seu cessament, la primera ministra del país assegura comptar amb informació inapel·lable sobre la culpabilitat de l'extitular de Defensa. «La investigació», va fer saber May en un comunicat dirigit al ja exministre, «proporciona proves convincents de la seva responsabilitat en aquesta divulgació no autoritzada, i no ha pogut constatar una versió alternativa dels esdeveniments que fos igual de creïble».