Mueller es queixa al fiscal general dels EUA pel resum de la seva investigació

El fiscal especial Robert Mueller va enviar una carta de protesta al fiscal general dels Estats Units, William Barr, pel resum que va fer públic de la seva investigació de dos anys sobre l'anomenada trama russa, segons informen mitjans locals.

A la carta, Mueller es va queixar al fiscal general que el resum amb les conclusions «no capturava plenament el context, l'essència i el contingut» de la investigació.

Mueller va donar per acabada la investigació el 22 de març passat i Barr va enviar als pocs dies un resum de quatre pàgines amb les principals conclusions al Congrés, document que també va fer públic. Ara hi ha una confusió pública sobre aspectes crucials dels resultats de la investigació.



Trump i el Kremlin

En el seu resum, Barr va indicar que Mueller no va trobar proves de nexos entre l'entorn del president nord-americà, Donald Trump, i el Kremlin, objecte de la investigació, i que no havia arribat a una conclusió sobre una possible obstrucció a la justícia del mandatari.

Així, va ser precisament això el que va provocar que el 27 de març Mueller enviés la seva carta de protesta a Barr. «El resum que el Departament de Justícia va enviar al Congrés i després va fer públic a la tarda del 24 de març no captava plenament el context, l'essència i el contingut del treball i les conclusions d'aquesta oficina», va dir Mueller.

«Ara hi ha una confusió pública sobre aspectes crucials dels resultats de la investigació. Això amenaça de menytenir un propòsit central pel qual el Departament va nomenar al fiscal especial: assegurar la plena confiança pública en el resultat de la investigació», va afegir.

A la carta, Mueller va demanar a Barr que fes públics la introducció de l'informe i els resums originals. L'endemà, 28, Mueller i Barr van mantenir una trucada telefònica de 15 minuts, segons ha informat una portaveu del Departament de Justícia al diari The Washington Post, en la qual van intercanviar to cordial en impressions sobre com procedir.