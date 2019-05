Assange assegura davant un tribunal de Londres que no vol ser extradit als EUA

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, va assegurar davant un tribunal de Londres que no vol ser extradit als Estats Units per enfrontar-se a un judici en relació amb la filtració de documents classificats per part de la soldat Chelsea Manning. Els Estats Units han sol·licitat l'extradició d'Assange, detingut el passat 11 d'abril a l'ambaixada de l'Equador a Londres, després que el país sud-americà li retirés l'asil que li va concedir el juny del 2012. Allà està imputat per conspiració per cometre una intrusió informàtica, un delicte que comporta una pena màxima de 5 anys de presó.

Preguntat durant la vista al Tribunal de Magistrats de Westminster si està d'acord amb que es produeixi l'extradició, Assange, que va comparèixer per videoconferència des d'una presó britànica, va assenyalar que no desitja ser extradit als Estats units.

El cas ha estat ajornat fins al 30 de maig, quan hi haurà una vista procedimental, mentre que hi haurà una altra vista més substancial el 12 de juny. La vista per a l'extradició no tindrà lloc fins d'aquí a uns mesos, segons va explicar el tribunal.

Assange va ser condemnat a 50 setmanes de presó per un tribunal britànic per incomplir les condicions de la seva llibertat provisional en refugiar-se a l'ambaixada equatoriana per evitar ser extradit a Suècia, on estava investigat per un suposat cas de violació que ell nega.

Durant la vista celebrada al Tribunal de la Corona de Southwark, Assange va llegir una carta en què va assegurar que es va trobar «enfrontant-se a circumstàncies difícils» i en què va demanar disculpes als que «consideren que no els he respectat». «Vaig fer el que vaig pensar llavors que era el millor o potser l'única cosa que podria haver fet», va defensar el fundador de Wikileaks.