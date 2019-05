Intenta venjar-se de la seva exparella i incendia per error la casa dels seus veïns

Intenta venjar-se de la seva exparella i incendia per error la casa dels seus veïns

Una jove ha estat detinguda després de calar foc a una casa de Jerez de la Frontera (Cadis) en confondre-la amb la que habitava en el mateix edifici la seva exparella, segons ha informat aquest divendres la policia.

La jove ha estat detinguda al costat de l'home que la va ajudar a perpetrar la seva venjança i que va originar un incendi de gran virulència en què ha mort un gos i que, segons relata la Policia, ha posat en greu perill la vida de les catorze persones que en aquells moments es trobaven en els seus domicilis a l'edifici.

El succés va passar cap a les vuit del matí del passat 3 de març, quan tots dos detinguts es van acostar fins a la façana de l'edifici, ubicat al carrer Bèlgica, al districte sud de la ciutat de Jerez. Allà, l'home va enfilar-se uns metres fins a arribar a les finestres dels pisos de la planta baixa.

Va llançar llavors un artefacte incendiari a través d'una finestra, pensant que es tractava de l'habitatge de l'exparella de la dona, l'objectiu de la venjança. No obstant això es va confondre de finestra i l'artefacte va entrar a la dels seus veïns.

Ràpidament es va declarar un incendi a l'habitació d'un dels fills de la família veïna, que en aquest moment no era a la casa. En escassos minuts, les flames van calar amb gran virulència i l'incendi va prendre grans dimensions, va cobrir de fum la totalitat de l'habitatge i es va estendre per les escales, zones comunes de la finca i fins i tot la façana.

Especial risc van córrer les dues persones que ocupaven l'habitatge on es va originar el foc, ja que les va agafar dormint. Totes dues van ser alertades quan el fum ja cobria la seva habitació i van poder escapar de les flames de manera precipitada, sense temps per poder salvar la vida del gos de la família, que va morir per inhalació de fum a la sala de la casa.

Un cop extingit l'incendi, els agents de la Brigada de Policia Científica van realitzar la inspecció ocular tecnicopolicial i van descartar el que en un principi podia semblar un incendi elèctric accidental. Van localitzar restes d'un material que va resultar ser una substància accelerant del foc.

Les indagacions policials van portar a identificar, localitzar i detenir els dos presumptes autors, que han estat acusats d'un delicte d'incendi i d'un delicte de maltractament animal agreujat amb resultat de mort. Un cop finalitzat l'atestat policial, els detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Jerez, el titular del qual va decretar el seu ingrés a la presó preventiva comunicada.

Després de la seva detenció, la policia ha confirmat que la dona havia intentat venjar-se de la seva exparella i que per a això havia contactat amb l'home detingut, que va ser l'autor material de l'incendi seguint les indicacions de la dona i confonent-se de finestra.