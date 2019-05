Espanya limitarà l'activitat política de Leopoldo López mentre sigui a l'ambaixada

El ministre en funcions d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va afirmar que es limitarà l'activitat política de l'opositor veneçolà Leopoldo López, acollit a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas des de dimarts, perquè «Espanya no permetrà que la seva ambaixada es converteixi en centre d'activisme polític» per part de ningú. Borrell va detallar que López està «en una figura pràctica d'hoste o acollit a l'ambaixada» i que «naturalment això implica també una limitació en la seva activitat política».

«López va tenir una trobada amb la premsa, però a partir d'ara això serà regulat segons les condicions que s'establiran a la seva estada, Espanya no permetrà que la seva ambaixada es converteixi en un centre d'activisme polític», va reblar el cap de la diplomàcia espanyola.

En aquest sentit, el ministre d'Afers Exteriors de Veneçuela, Jorge Arreaza, va descartar mesures diplomàtiques contra Espanya després que López i la seva família s'hagin refugiat a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas, tot i que va assegurar que ha traslladat a Espanya el seu malestar per la roda de premsa que l'opositor veneçolà va oferir des de l'ambaixada. El canceller veneçolà va explicar que dijous es va reunir amb l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández, per tractar la situació a Veneçuela i durant la trobada li va traslladar que era «inacceptable» que Leopoldo López oferís una roda de premsa des de l'ambaixada.

«Li vaig demanar que evités que un conspirador de marca major com Leopoldo López utilitzés la residència de l'ambaixador espanyol per fer una crida a un cop d'Estat i per promoure violència a Veneçuela», va concretar Arreaza.

Per al ministre d'Exteriors veneçolà, la crida del seu homòleg espanyol perquè l'ambaixada no es converteixi «en un centre d'activisme polític» suposa «complir un mínim la decència diplomàtica entre dos estats i dos pobles amb una història tan llarga».

Per part seva, l'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, va advertir al Govern de Nicolás Maduro que si les seves forces de seguretat intenten entrar a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas per detenir López «seria una amenaça de guerra» a Espanya. El president de l'Assemblea Nacional també va assenyalar que seria una violació de la Convenció de Viena que regula les relacions diplomàtiques i consulars. «Si volen cometre aquest sever error d'intentar violar territori espanyol i la Convenció de Viena i segrestar un hoste, endavant amb la bogeria», va afegir. «La quantitat d'errors ja no seria un, sinó cent», va reblar.



L'agraïment de Guaidó

Sobre la presència de López a la residència de l'ambaixador espanyol, on està en condició d'«hoste», va admetre que a les missions diplomàtiques «hi ha regles» i «normes» a respectar, a més de «ser cortès». «Ho agraïm, per descomptat, perquè és un gest no només diplomàtic sinó d'humanitat. Sabem el que és la presó política a Veneçuela», va dir en al·lusió a Espanya.

Per altra banda, els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladimir Putin, van parlar per telèfon durant més d'una hora sobre la crisi política a Veneçuela, la desnuclearització de Corea del Nord i l'acord sobre armes nuclears entre els dos països. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va informar des de Washington que els presidents van tenir una extensa conversa en la qual van tractar diversos temes.

Paral·lelament, l'oficina de l'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet, va reclamar al Govern de Nicolás Maduro que reveli el parador del diputat opositor Gilber Caro, detingut la setmana passada. El diputat va ser arrestat pel Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (Sebin).