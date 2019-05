Davallada a les eleccions locals de conservadors i laboristes britànics

Theresa May va admetre que «és un moment difícil» per al seu partit.

Theresa May va admetre que «és un moment difícil» per al seu partit. RUSSELL CHEYNE/reuters

Els votants a les eleccions municipals a Anglaterra van castigar tant els conservadors de la primera ministra, Theresa May, com l'opositor Partit Laborista per la paràlisi pel que fa al Brexit, segons es desprèn dels resultats parcials coneguts ahir. Amb gairebé la meitat dels resultats dels consells locals a Anglaterra declarats, el Partit Conservador ha perdut 433 regidors i el Partit Laborista 91. En total, hi ha en joc 8.000 escons als consells locals.

Per la seva banda, el Partit Liberal Demòcrata es recupera després de la davallada que va patir el 2015, quan els votants el van castigar després del Govern de coalició amb els tories. Segons els experts, la seva aposta per un segon referèndum sobre el Brexit hauria estat el factor clau per al seu suport actual. Els liberaldemòcrates han aconseguit 301 regidors, candidats independents n'han aconseguit 215 i els Verds, que també donen suport a un segon referèndum, n'han obtingut 38, segons els resultats parcials.

Tant May com el líder laborista, Jeremy Corbyn, van atribuir el mal resultat dels seus partits a la mala gestió que han fet del Brexit. «Aquestes eleccions han estat molt difícils per al nostre partit. Encara han de sortir els resultats, definitus però el panorama és clar», va assegurar la primera ministra en una reunió del Partit Conservador a Gal·les.

May va admetre que «és un moment difícil» per als conservadors britànics, si bé els va instar a assumir el «privilegi» i la «responsabilitat» de «fer aquelcom realment històric». «El missatge de les eleccions va ser clar per a nosaltres i per al Partit Laborista: Seguiu endavant i aconseguiu el Brexit», va dir.

Corbyn va fer la mateixa lectura que els seus contrincants, considerant que el dictamen dels electors anglesos ha de conduir als diputats britànics a «aconseguir un acord» sobre el Brexit. «El Parlament ha de resoldre això. Crec que està molt clar», va assenyalar.