Garrido afirma que «l'únic trànsfuga és Casado, que ha destruït el PP»

El candidat de Cs a l'Assemblea de Madrid, Ángel Garrido, va assegurar que «l'únic cas de transfuguisme» al PP és el que s'ha produït amb Pablo Casado, en convertir el partit en «el Vox blau» i «destruir-lo», i va convidar el líder dels populars a «reflexionar» perquè assumeixi que és «l'únic culpable» del desastre de les eleccions generals.

Així ho va dir l'expresident de la Comunitat de Madrid en una intervenció a El programa de Ana Rosa, en la qual li van preguntar per la seva assistència en la celebració del 2 de maig, en què Casado va evitar saludar-lo. Sobre aquest fet, va assenyalarque ell va saludar tots els seus companys i que si Casado no el va veure, «perfecte», però si en realitat no el va voler saludar ho consideraria un gest «de mala educació i d'immaduresa».

Preguntat per si li sap greu que el president del PP afirmi que Cs és un «partit de trànsfugues», Garrido va replicar que no, però no ho entén. «Està intentant culpar del seu desastre tothom que abans defensava. L'únic cas de transfuguisme és el d'ell, que va agafar un PP amb grans expectatives de millorar i l'ha destruït».