May presenta a l'oposició laborista un acord duaner continuista amb la UE per guanyar el seu suport

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha presentat a l'opositor Partit Laborista un nou acord duaner, un que conservaria els aspectes claus de l'actual relació que manté amb la Unió Europea, que li permetria recaptar el seu suport en el Parlament britànic amb vista a l'aprovació de la sortida del país de la Unió Europea.

"L'acord va ser presentat la setmana passada per ministres i responsables del Gabinet", segons informa aquest dissabte BuzzFeed News, citant fonts properes a les converses. "En virtut d'aquest acord, el Regne Unit seguiria involucrat en una unió duanera amb la Unió Europea seguint els punts clau actuals", afegeixen les fonts.

Si bé aquestes mateixes no han posat data a un possible acord en aquest sentit, creuen possible que el líder laborista, Jeremy Corbin, pugui pronunciar-se sobre aquest tema abans de les eleccions europees del proper 23 de maig.

Les negociacions tenen lloc en un moment particularment difícil, enmig de la garrotada electoral soferta per tots dos partits en les eleccions municipals del dijous a Anglaterra.

"Aquestes eleccions han estat molt difícils per al nostre partit. Encara han de sortir els resultats, però el panorama és clar", va declarar ahir la 'premier' en una reunió del Partit Conservador a Gal·les.

May va reconèixer que "és un moment difícil" per als conservadors britànics, si bé els ha instat a assumir el "privilegi" i la "responsabilitat" de "fer alguna cosa realment històrica". "El missatge de les eleccions d'ahir va ser clar per a nosaltres i per al Partit Laborista: Seguiu endavant i aconseguiu el Brexit", va incidir.

Corbyn ha fet la mateixa lectura que els seus contrincants conservadors, considerant que el dictamen dels electors anglesos ha de conduir els diputats britànics a "aconseguir un acord" sobre el Brexit. "El Parlament ha de resoldre això. Crec que està molt clar", va assenyalar a ITV.