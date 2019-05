El nomenament de Millo provoca una tempesta política al Parlament andalús

El conseller andalús de la Presidència, Elías Bendodo, va haver de defensar al Parlament el nomenament de l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo com a secretari d'Acció Exterior de la Junta, criticat per Vox, que considera que «sobra», i el PSOE, que opina que és «una falta de respecte al poble andalús». Durant la sessió de control parlamentari al Govern, Bendodo va assenyalar que aquest «no és un càrrec nou, sinó un centre directiu que existeix des de fa molts anys», tot afegint que tots els nomenaments de la Junta es realitzen seguint els criteris de capacitat i adequació al càrrec.

«La persona elegida té la qualificació professional i l'experiència necessàries per al càrrec, és la persona adequada per a la feina», va sentenciar el conseller, que va insistir que Millo «té vinculacions amb Andalusia, coneix aquesta terra i pot fer una magnífica gestió», fet pel qual va demanar que se li doni una oportunitat per demostrar «amb la seva feina» que està capacitat.

Va explicar que «hi ha moltíssims andalusos fora d'Andalusia que durant molts anys han estat abandonats», fet pel qual considera que «té sentit» l'existència d'aquesta àrea, i va lamentar les crítiques per no haver triat un andalús: «A Andalusia qualsevol espanyol pot tenir el seu lloc i l'acollim amb els braços oberts vingui d'on vingui».

La diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez va opinar que aquest nomenament «sobra» i va assegurar que aquesta Secretaria és «un altre 'xiringuito' de col·locació d'amics que no canviarà», a més de considerar un «escàndol» l'elecció d'algú «sota el mandat del qual es va realitzar un referèndum d'autodeterminació».

Des del PSOE, Ángeles Férriz va lamentar la «falta de respecte al poble andalús», al qual, segons el seu parer, «estan enganyant» per «convertir en tres mesos la Junta en el 'xiringuito' més gran d'Espanya, ple d'amiguets amb tot allò que els ha quedat penjat a la resta d'Espanya».