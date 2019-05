La Policia Nacional arresta quatre persones per extorsionar Julian Assange

La Policia Nacional va detenir quatre persones per presumptament extorsionar el fundador de Wikileaks, Julian Assange, amb imatges personals dels seus dos últims anys a l'ambaixada de l'Equador a Londres. Els quatre arrestats van quedar en llibertat després de prendre'ls declaració. Les detencions van ser ordenades pel Jutjat d'Instrucció número 8 de Madrid, que va assenyalar que entre els arrestats a Alacant hi ha José Martín Santos, que ja va ser condemnat per estafa.

Els advocats del fundador de Wikileaks van presentar una querella contra els suposats extorsionadors a l'Audiència Nacional i també davant de la Fiscalia General de l'Equador. Un jutge de Madrid ha obert una investigació després que es tramités contra ells aquesta denúncia per formar part d'una organització que suposadament s'hauria fet amb imatges i també amb comunicacions privades entre Assange i els seus advocats, entre els quals hi ha l'exmagistrat Baltasar Garzón.

Segons va explicar Carlos Poveda, un dels advocats del ciberactivista australià a l'Equador, a Espanya es va incórrer en un delicte d'extorsió quan els ara detinguts van «amenaçar» de difondre imatges privades d'Assange si no pagava tres milions de dòlars, quelcom que es va rebutjar. La denúncia, segons aquest advocat, apunta l'ambaixador equatorià a Londres, Jaime Marchán, i dos alts càrrecs de la missió diplomàtica, així com empleats de l'empresa de seguretat contractada per custodiar el lloc.