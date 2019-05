Processen Camps per la construcció del circuit de Fórmula 1 a València

La titular del Jutjat d'Instrucció número 17 de València ha decidit processar l'expresident de la Generalitat Francisco Camps; qui va ser el seu vicepresident Vicente Rambla; l'exconseller d'Infraestructures Mario Flores, càrrecs de l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat (GTP) i empresaris en la causa per la construcció del circuit urbà de Fórmula 1 a València, una actuació que va suposar un cost proper als 89 milions d'euros entre 2007 i 2008. La magistrada sosté que Camps «va capitanejar» la resta de processats per obtenir un «rèdit polític i personal» com a «artífex» d'un esdeveniment d'interès mundial.

A més d'aquests exalts càrrecs, l'ordre de processament es dirigeix contra l'exdirector general d'Obres Públiques i, més tard, secretari autonòmic d'Infraestructures, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables de l'ens GTP i els empresaris. Entre ells, hi ha tres responsables o treballadors de l'empresa Typsa (en aquesta mercantil treballava la filla de l'exconseller d'Infraestructures) i dos d'Ayesa.

A més, hi ha el representant de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, germà de l'exministre Jaime Mayor Oreja i qui apareix en els anomenats «papers de Bárcenas» com a donant del PP (fins amb 165.000 euros), segons consta a l'acte, en el qual s'assegura que Camps «va capitanejar» la resta de processats en aquestes actuacions.

Així mateix, es processa els germans Tomás i Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ja condemnats per conformitat per l'Audiència Nacional per factures falses per reflectir serveis inexistents prestats per Orange Market per pagar actes del PP (fins a 172.000 euros) i el president de Construcciones i Estudios (Cyes), Felipe Almenar, respecte el qual consta a altres causes el lliurament de 200.000 euros a la Caixa B d'Orange Market sota el concepte d'«el Príncep», al setembre de 2007. En tots dos casos s'infereix correlació temporal entre aquestes actuacions i les adjudicacions realitzades per al circuit.

Sobre Camps, la jutgessa sosté que «va idear, planificar, impulsar i dirigir» la construcció del circuit urbà de la F1 -«amb l'única intenció de projectar la seva imatge» com a màxim representant de l'autonomia- «al marge de les funcions pròpies» de la seva competència de president; de la legislació i «utilitzant indegudament els fons públics, alterant dades i dates a documents d'expedients administratius, donant-se tracte de favor a determinades empreses que resultaven beneficiades d'adjudicacions públiques per donacions i lliuraments de diners no fets de manera altruista, sinó amb caràcter finalista, per obtenir com a contrapartida adjudicacions irregulars».

De Rambla, la magistrada destaca que va intervenir «activament» en el projecte i va realitzar tasques de «control directe», amb un paper «director» a grans esdeveniments, i de Flores que va tenir un paper «rellevant», aprovant resolucions fins i tot en diumenge.

En total, són 16 els processats, mentre que la instructora ha acordat l'arxiu per a altres 17 persones, entre elles, el que va ser secretari autonòmic d'Esports i exsecretari general del PP David Serra, i l'assessora de l'expresident Belén Reyero, treballadors i representants legals d'altres constructores i empreses.