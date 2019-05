El vicepresident de La Caixa reclama un govern de coalició del PSOE amb Ciutadans

El vicepresident de la Fundació Bancària La Caixa, el notari Juan-José López Burniol, ha reclamat que el PSOE pacti amb Ciutadans per formar govern. En un article publicat aquest dissabte a 'La Vanguardia', López Burniol ha posat en relleu la "responsabilitat històrica enorme" de Pedro Sánchez i Albert Rivera de pactar una coalició i ha assegurat que la resta d'alternatives de govern són "succedanis sense justificació ni futur".

Amb tot, el notari s'ha mostrat pessimista i ha lamentat que un acord entre el PSOE i Cs és "pràcticament impossible", fet que atribueix a dificultats que es deuen a "personalismes desbocats".

Per a López Burniol, els resultats de les eleccions del 28-A demostren que els espanyols, a qui considera "moderats", han optat per dues opcions de centre, que són les que haurien de situar-se a la Moncloa.

Sota el títol "Un bon país", l'article del vicepresident de La Caixa defensa que no es pot governar prescindint dels nacionalismes català i basc perquè "són aquí per quedar-se" i resultaria "estèril" ignorar-los o fiar-ho tot a la seva repressió. Per això, López Burniol ha demanat al futur govern espanyol que busqui un "modus vivendi" que sigui beneficiós per a les parts.

Ara bé, el notari ha precisat que reconèixer els nacionalismes no significaria haver de fer amb ells "pactes de legislatura més o menys opacs dels quals depengui l'estabilitat del govern". "En una companyia mercantil seriosa, no s'acceptaria mai dintre del consell d'administració un soci que tingués com a únic objectiu dissoldre-la i liquidar-la", ha argumentat López Burniol.