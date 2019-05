Feijóo diu que el PSOE va convertir VOX en la seva «joguina» per guanyar el 28 d'abril

El president del Partit Popular de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va assenyalar ahir que Pedro Sánchez va convertir Vox en la seva «joguina» per portar el PSOE a ser primera força i va afegir que «va jugar les seves cartes amb avantatgisme polític però de forma molt eficaç». Feijóo va fer una crida als votants de Ciutadans, als «moderats» de Vox i fins i tot als «moderats» del PSOE a «unir el vot» al PP per evitar governs de «l'esquerra radical, el populisme i el nacionalisme», davant la «deriva radical» socialista.

A la Romeria Popular organitzada pel PP de la província de la Corunya a la localitat d'O Pino, Feijóo va rebre entre abraçades Pablo Casado. «Al Partit Popular de Galícia s'ha acabat el sol, la decepció, la derrota, els mals moments», va assegurar Feijóo, que es va dirigir a Casado per proclamar que «el PP de Galícia està a les seves ordres per reconstruir les majories, per unir el vot i per remuntar», acceptant «errors» però amb «esperit guanyador». «Som aquí per fer costat a Casado, per portar-lo a la victòria a les municipals, les autonòmiques i les europees», va proclamar el líder gallec.

Amb relació al 28 d'abril, Feijóo va demanar «perdó» als militants i votants «pel que heu patit, per la decepció que heu tingut i pels errors que hem comès, el primer jo, i gràcies a Casado per donar la cara pels dirigents del PP, militants i simpatitzants», va expressar. Tot i això, va avançar que el PP superarà «la decepció» amb els seus més de quatre milions de votants, amb l'objectiu de recuperar als «10 milions d'espanyols» que en altres ocasions van optar pel Partit Popular, per iniciar la «remuntada» amb «missatges d'unitat». Així, va lamentar que «amb la divisió del centredreta» guanyés «l'esquerra radical, el populisme i el nacionalisme» i va dirigir els seus missatges a votants tant de Cs com de Vox i fins i tot del PSOE.

En el cas del partit d'Albert Rivera, va suggerir que els seus votants preferiran «partits de majories» i no veure els seus «dirigents passejar entre derrota i derrota», mentre que la «majoria dels votants moderats de Vox» hauran vist que dividir els seus vots només serveix al socialisme, nacionalisme i populisme. A més, va defensar que el PP és un «partit de majories, de trobada, ampli i constitucional», de «pobles diversos que construeixen nacions diverses» i que entén que «ni Espanya ens roba, ni Catalunya ens roba ni el País Basc ens roba perquè cap espanyol honest i lleial roba a un altre espanyol».

Després d'incidir en el fet que «ningú que no sigui del PP dirà què és el PP», va criticar el «valent gest de Pedro Sánchez» de va convertir Vox en la seva «joguina» per portar el PSOE a ser primera força, encara que matisant que simplement «va jugar les seves cartes amb avantatgisme polític» però de manera «molt eficaç». També va remarcar «que no és culpa de Vox i Cs, que van jugar les seves cartes», perquè va ser el PP, va reconèixer, el que no va ser «capaç» d'aconseguir la unió del centre dreta i va sortir «perjudicat». Tot i això, va instar a «acceptar la derrota i a reconstruir el partit», amb «portes obertes». «Al PP hi cabem tots i hi tenim cabuda 10 milions d'espanyols, aquí hi caben la majoria de votants de Cs i la majoria dels votants moderats de Vox i també moderats del PSOE que no volen la seva deriva radical» i que s'oposen a veure com «l'esquerra més esquerra del PSOE, el nacionalisme i el populisme es reparteixen Espanya», va afegir.