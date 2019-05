Corea del nord llança projectils de curt abast al mar de l'Est per desafiar els Estats Units

Corea del Nord va disparar ahir diversos projectils de curt abast en direcció al mar de l'Est en un aparent gest de frustració per l'estancament de les converses nuclears amb els Estats Units, segons va confirmar l'Estat Major Conjunt (JCS, segons les seves sigles en anglès) de Corea del Sud, i estimen els analistes consultats per mitjans oficials sud-coreans i Reuters. Els projectils -un nombre indeterminat- van ser disparats des d'àrees pròximes a la ciutat costanera oriental de Wonsan, entre les 9.06 i les 9.27 del matí, com a part dels exercicis de les seves unitats d'artilleria o per provar nous desenvolupaments en el seu sistema d'armes.

Aquesta prova recorda a l'ocorreguda al març de 2014, quan els nord-coreans van llançar quatre projectils de curt abast, com a part d'un nou sistema de llançament, els quals van volar al voltant de 150 quilòmetres. Els projectils d'ahir van mostrar trajectòries similars als llançaments de 2014. La Presidència de Corea del Sud va instar el seu veí a «aturar tot acte que pugui intensificar la tensió militar a la península» després de confirmar el llançament. «Esperem que Corea del Nord se sumi als esforços per reprendre ràpidament les converses de desnuclearització», va afegir un membre de presidència.