Manifestació a Escòcia per un segon referèndum d'independència

Milers de persones es van manifestar ahir pels carrers de Glasglow,a Escòcia, per demanar la celebració d'un segon referèndum d'independència. La manifestació es va produir deu dies després que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, es comprometés a impulsar un nou referèndum el 2021.

La Policia no va facilitar xifres sobre el nombre de manifestants a la convocatòria d'ahir, organitzada per All Under One Banner, però a la de l'any passat hi van assistir unes 35.000 persones. «Fora conservadors» i «independència ja», són algunes de les consignes que s'hi van escoltar.

La decisió de reobrir el debat ha sorgit arran del previsible Brexit, previst per al proper 31 d'octubre. En el referèndum sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europa, el 62% dels votants van rebutjar el Brexit. En el referèndum d'independència del 2014, el 55% dels escocesos va votar en contra de la separació, però l'imminent Brexit ha fet sortir milers de ciutadans al carrer per reclamar una segona consulta.