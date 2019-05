La ministra de Justícia abandona un acte a Mauthausen perquè s'hi cita Raül Romeva com a «pres polític»

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha abandonat aquest diumenge a Mauthausen un homenatge de la Generalitat als deportats republicans durant el nazisme en protesta, ha dit, per les expressions usades en la cerimònia per part del Govern i que ha titllat d'"excloents". En concret, el què ha molestat Delgado és que en l'acte, la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, ha qualificat de "pres polític" Raül Romeva.

"Qualsevol actuació o expressió d'exclusió xoca frontalment amb els valors que van sorgir d'aquest camp d'extermini, amb els milers d'espanyols que van morir aquí en unes condicions brutals simplement per ser lluitadors i defensors de la democràcia i la llibertat", ha declarat la ministra als periodistes.

La Generalitat va instal·lar a Mauthausen una placa el 2017 a les víctimes del nazisme i avui s'hi feia un homenatge un homenatge als prop de 9.500 deportats espanyols pel nazisme.

La directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Gemma Domènech, ha recordat que la placa d'homenatge del govern català als deportats va ser inaugurada per l'aleshores conseller d'Afers Estrangers, Raül Romeva, un dels jutjats acusats de diferents delictes en relació amb l'organització del referèndum d'independència del 2017.

Delgado s'ha molestat per les paraules de Domènech ja que, segons ha dit, les víctimes espanyoles del nazisme ho van ser per les seves idees de llibertat i democràcia, uns valors comuns a tots ells més enllà de la seva procedència. "Ha de prevaler que els nostres compatriotes, tots ells, de qualsevol regió, de qualsevol comunitat autònoma, van compartir aquells valors que avui volem homenatjar, dignificar i respectar", ha subratllat. Per això, ha assegurat: "Qualsevol actitud d'exclusió contravé allò que aquí es va forjar, que va ser la solidaritat entre demòcrates".

La titular de Justícia ha recordat a més que el judici que se celebra contra exresponsables de la Generalitat compta amb totes les garanties i es realitza amb total transparència. "S'està celebrant un judici amb totes les garanties perquè tenim un sistema democràtic i un sistema judicial transparent, garantista, que representa els estàndards més alts de justícia al món", ha afirmat.

Pocs minuts després d'abandonar l'acte davant la placa catalana la ministra ha dipositat un ram de flors davant una altra placa de record als espanyols que van morir a Mauthausen. "Això és per tots els espanyols", ha dit Delgado, que ha tornat després a la placa de la Generalitat per dipositar un ram de flors.