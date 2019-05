El Suprem retorna al jutjat de Madrid el recurs de Puigdemont, Ponsatí i Comín i constata que són elegibles

El Tribunal Suprem ha retornat al jutjat contenciós administratiu de Madrid el recurs de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín però constata que són elegibles. En una decisió presa per unanimitat, ordena que el tribunal madrileny resolgui "d'immediat" el recurs contra la proclamació de la candidatura Lliures per Europa-Junts. El Suprem argumenta que Puigdemont, Ponsatí i Comín "tenen dret a presentar-se" a les eleccions europees perquè la "rebel·lia" no és motiu legal per excloure'ls. La Fiscalia Provincial de Madrid ja va desautoritzar divendres el veto de la Junta Electoral Central perquè entenia que es vulneraven "els seus drets fonamentals de sufragi passiu".

En la seva interlocutòria, el Suprem constata que no és competent per resoldre aquest recurs i considera "indubtable" que qui ha de pronunciar-se al respecte és el jutjat de Madrid. "La pràctica en aquest sentit és inequívoca i constant, per no mencionar que la pròpia Junta Electoral expressament va indicar que contra el seu acord es podia interposar recurs davant del jutjat contenciós administratiu", subratlla.

Ara bé, tenint en compte les "molt especials circumstàncies" d'aquest procediment, el tribunal aprofita per pronunciar-se sobre el fons, i recorda que el sufragi passiu és un dret fonamental reconegut per la Constitució que afecta tots els ciutadans espanyols, "i per tant també els senyors Puigdemont i Comín i la senyora Ponsatí". En aquest sentit, afegeix que només es poden excloure aquelles persones que compleixin alguna de les premisses previstes per la Llei de Règim Electoral General. "I entre les que allà es preveuen no figura la de la rebel·lia", indica el Suprem.

És més, remarca que també és doctrina reiterada que "les causes d'inelegibilitat han de ser interpretades restrictivament i que els dubtes en aquesta matèria han de ser resolts de la manera més favorable a l'efectivitat dels drets fonamentals".

El tribunal també carrega contra el recurs dels independentistes per haver argumentat que la legislació electoral espanyola o la seva aplicació són "fosques i defectuoses", i defensa la seva "extraordinària pulcritud i eficàcia". La conducta de la part recurrent presentant recursos en tres instàncies diferents pel mateix motiu, diu el Suprem, "només pot qualificar-se d'extravagant".