Un avió rus model Aeroflot SU1492 que volava de l'aeroport de Sheremetyevo fins a Murmansk es va incendiar després d'haver de realitzar un aterratge d'emergència a l'aeroport Sheremetyevo de Moscou provocat per una avaria elèctrica total en rebre l'impacte d'un llamp. Almenys 41 persones van perdre la vida. Els 78 passatgers que anaven a bord van ser evacuats pel tobogan d'emergència, mentre la part del darrere de l'avió era consumida per les flames i el fum negre.





«L'avió va informar d'un problema a bord i es va disposar a fer un aterratge d'emergència. No ho va aconseguir en el primer intent i en el segon el tren d'aterratge va impactar contra la pista, igual que el morro de l'aparell, i es va produir l'incendi», va detallar una font oficial. La televisió estatal russa va mostrar imatges de l'avió amb fum negre elevant-se sobre la seva cua.L'aparell va haver de sortir de la pista cap a una zona d'herba propera per aconseguir frenar i els serveis d'emergències van aconseguir evacuar a través de les rampes inflables els passatgers, que van poder sortir pel seu propi peu.El foc originat als motors de l'avió va complicar encara més les tasques de rescat, ja que les flames no van poder ser extingides fins a 45 minuts després de l'aterratge de l'aeronau. La Fiscalia de transport està duent a terme una investigació de l'incident.