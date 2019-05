Israel mata un comandant de Hamas en un atac aeri a Gaza

L'Exèrcit israelià va confirmar la mort de Hamed Ahmad al Jodari, un comandant de les milícies de Hamas, en un atac aeri efectuat a Gaz, confirmant el primer assassinat selectiu efectuat per les forces israelianes des de 2014. Al Jodari estava considerat com el responsable de transferir diners procedents de l'Iran a les milícies que operen a la Franja de Gaza, com el braç armat de Hamas, les Brigades Ezzedin al Qassam i la Gihad Islàmica, segons va explicar un portaveu militar israelià, el coronel Ronen Manelis. Testimonis palestins van confirmar la mort del milicià en esclatar un projectil israelià mentre circulava amb el seu cotxe pel veïnat d'Al Daraj, al centre de Gaza.

Paral·lelament, dos joves palestins armats van perdre la vida en el marc d'una nova jornada d'enfrontaments a la franja de Gaza, en què a més van perdre la vida dos civils israelians. Amb aquestes darreres són set les morts i 47 els ferits a Gaza a causa d'accions militars israelianes des de dissabte.

Els mediadors egipcis i les Nacions Unides continuen treballant per evitar noves hostilitats. Aquests atacs es van produir hores després que un nadó de 14 mesos i la seva mare embarassada morissin en un bombardeig hebreu sobre la franja de Gaza, igual que un jove de 22 anys, mort també en els bombardejos de represàlia pel llançament d'uns 220 coets contra territori isrealià des de l'enclavament palestí.

Almenys dos israelians van morir i un altre es troba en estat crític en esclatar aquest diumenge un coet palestí en una fàbrica de la localitat d'Ashqelon.