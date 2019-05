Casado no s'abstindrà en la investidura de Sánchez però demana a Cs que ho faci

La reunió a La Moncloa entre el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, va concloure amb la reobertura de la relació entre ells -inexistent en els últims mesos- i el propòsit, encara molt poc concret, d'assolir pactes en temes que puguin considerar-se d'Estat. En total, una mica més d'hora i mitja de reunió, la meitat del temps que a l'anterior i única cita a l'agost passat, però molt més fructífera. Encara que la seva conversa amb el dirigent socialista no va tractar sobre els vots per a la seva investidura, Casado va deixar molt clar que el seu partit ni la «facilitarà» ni s'abstindrà, tot i que als socialistes els falta un vot per a una majoria absoluta que els permeti no dependre de les formacions independentistes. En aquest sentit, va suggerir que s'abstingui Ciutadans, que ja, va dir, s'ha aliat en altres moments amb el PSOE. «Hi ha altres sumes, altres partits amb el que Sánchez ja ha pactat anteriorment, com és el cas de Cs». En to cas, Casado va demanar a Sánchez que no faci «dependre el Govern i el país dels independentistes».

De fet, Albert Rivera va arribar a signar el 2016 un acord d'investidura amb Sánchez que finalment va naufragar per l'oposició de Pablo Iglesias. Casado va afirmar que si això es tornés a repetir ell no en faria sang, però es tracta d'un missatge clarament electoral, incardinat en la lluita que manté amb Cs pel vot del centredreta a pocs dies que comenci la campanya de les eleccions autonòmiques i municipals.

El dirigent del PP va transmetre a Sánchez la seva discrepància amb la pujada d'impostos que planteja per als propers anys i va reclamar que el Govern atorgui a l'opositor veneçolà, Leopoldo López, refugiat a l'ambaixada Espanyola a Caracas, «llibertat per fer la seva tasca davant de Nicolás Maduro», després de la negativa del ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, que pugui seguir desplegant aquesta activitat.

Casado va avançar a Sánchez que exercirà una oposició «forta» però «responsable», ja que considera que «més enllà de les discrepàncies» és necessari un «to constructiu» i que els assumptes d'Estat requereixen el «concurs» dels dos grans partits.

Fins i tot està previst que en les properes setmanes hi hagi converses sobre la composició de la Mesa del Congrés, tot i que el normal seria que el PSOE busqui formar una majoria amb els seus virtuals socis d'investidura: Podem, PNB, Compromís, Coalició Canària i el partit regionalista càntabre. Casado va assegurar que el millor per a Espanya és que es puguin arribar a acords amb partits que respectin la unitat nacional. Un retret directe al PNB, perquè, va indicar, «el nacionalisme no vol la igualtat entre els espanyols».

Per part seva, Sánchez considera normalitzada la relació amb el líder del PP, amb qui han decidit establir una «comunicació permanent» sobre Catalunya i sobre temes d'Estat, van informar fonts de l'Executiu. La reunió es va qualificar de «cordial, afable i fluïda» per part del Govern, que considera que la trobada ha servit per assolir l'objectiu pretès: normalitzar les relacions entre els dos líders després que Sánchez trenqués amb Casado per haver-lo acusat de ser «partícip i responsable» d'un cop d'Estat a Catalunya. És més, des de Moncloa van avançar que Sánchez i Casado mantindran en el futur trobades de manera «regular», de tal manera que no siguin notícia.