Les causes del sinistre aeri de Rússia no estan clares

El Comitè d'Investigació rus que analitza les causes que van poder portar al sinistre d'un avió comercial Sujoi Superjet 100 a l'aeroport moscovita de Xeremiétivo no tenen per ara una hipòtesi clara per explicar l'accident, en què van perdre la vida 41 persones. L'avió de l'aerolínia Aeroflot, amb 73 passatgers i 5 tripulants a bord, s'havia enlairait de Xeremiétivo amb destinació Múrmansk, al nord-oest de Rússia, però va tornar al mateix aeroport 28 minuts després sol·licitant un aterratge d'emergència. Una font dels serveis d'emergència va confirmar la localització de les dues caixes negres, de les quals es podrà extreure informació que podria permetre aclarir aquest greu succés.