Iglesias proposarà al cap de l'Executiu un govern de coalició

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que avui acudirà a la reunió amb Sánchez a La Moncloa per proposar un govern de coalició proporcional als escons que té cada un, tot i que sabent que «tots» han de cedir, escoltar i empatitzar per «construir una nova etapa d'entesa». Va destacar que no hi haurà «línies vermelles, ultimàtums o arrogàncies», sinó «claredat».

En la seva intervenció davant el Consell Ciutadà Estatal, màxim òrgan de decisió entre assemblees, Iglesias va admetre que la iniciativa la té el PSOE, però ells li traslladaran al cap de l'Executiu la seva disposició «al diàleg per participar en la formació d'un govern amb una base parlamentària àmplia que sigui estable i garanteixi l'aplicació d'un programa progressista».

A més, va aclarir que la seva intenció és participar d'aquest Executiu progressista de forma proporcional als escons obtinguts i va matisar que la paraula final sobre si la formació va a una coalició o si dóna suport a la investidura la tindran els inscrits a l'Assemblea Ciutadana, tenint en compte que hi ha sectors del partit que rebutgen entrar al govern.

Per part seva, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, traslladarà avui al president del Govern en funcions que la seva intenció en aquesta legislatura és «liderar l'oposició amb fermesa i sentit d'Estat», representant els espanyols «constitucionalistes» i els que no volen pujades d'impostos.

Segons va avançar la portaveu de l'Executiva de Cs, Inés Arrimadas, «ni se'ns passa pel cap donar ales a un Govern, que ja està fet, de Sánchez amb els populistes» -en referència a Podem- «i avalat pels nacionalistes», mostrant-se convençuda que només estan esperant que passin les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig «per fer-ho oficial». Per tant, va posar en dubte l'afirmació del PSOE que intentarà governar en solitari, sense incloure Podem a l'executiu.