El ministre d'Interior titlla d'«indecència» l'actuació del Govern català a Mauthausen

El ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, va qualificar d'«indecència intel·lectual» que el Govern català parlés de «presos polítics» en l'homenatge a víctimes del nazisme celebrat Mauthausen (Àustria). «És molt difícil trobar la paraula exacta, però jo diria que és una indecència intel·lectual», va assegurar Marlaska en la inauguració de la VIII Assemblea General de l'Observatori Iberoamericà de Seguretat Viària.

El ministre es referia a la intervenció de diumenge de la directora general de Memòria Democràtica del Govern català, Gemma Domènech, que va utilitzar l'homenatge de la Generalitat de Catalunya a Mauthausen als republicans deportats durant el nazisme per recordar «els presos polítics» en presó preventiva per l'organització del referèndum a l'octubre de 2017.

La ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, va abandonar l'acte en protesta per l'ús per part de l'Executiu català d'aquest acte per recordar els polítics empresonats. La placa d'homenatge la va col·locar fa dos anys el llavors conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, actualment a la presó.

En declaracions als periodistes després d'abandonar l'acte a Mauthausen, la ministra de Justícia en funcions va assenyalar que «qualsevol actuació o expressió d'exclusió xoca frontalment amb els valors que van sorgir d'aquest camp d'extermini, amb els milers d'espanyols que van morir aquí en unes condicions brutals simplement per ser lluitadors i defensors de la democràcia i la llibertat»

Per part seva, la diputada electa de JxCat Laura Borràs va replicar al ministre d'Interior en funcions que l'indecent és que «un govern legítim estigui a la presó i a l'exili». «Una indecència no només intel·lectual, també material perquè el 155 ho va fer possible. El PSOE ho va fer possible i aquesta és la més gran de les indecències», va afirmar la diputada electa de Junts per Catalunya. Borràs va afegir sobre l'actitud de Delgado, que «cadascú decideix on vol estar i què l'ofèn».