Pozas continua imputat per l'espionatge a Pablo Iglesias

L'exdirector d' Interviú i exdirector general d'Informació Nacional de la Moncloa Alberto Pozas va declarar durant gairebé dues hores davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón en relació al bolcat del telèfon sostret a una assessora de Pablo Iglesias el 2016 que va arribar a la redacció de la ja extinta revista. El periodista continua investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets. Pozas va respondre a totes les preguntes que se li van formular tant per part del fiscal com del magistrat. Aquesta és la segona vegada que Pozas va a l'Audiència Nacional citat pel jutge que instrueix el conegut com a cas Villarejo, ja que l'excomissari el va acusar d'entregar-li un «pendrive» amb el contingut del telèfon de l'assessora.