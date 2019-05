El retrat del Rei que hi ha al Congrés va costar 88.000 euros

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va descobrir ahir el retrat a l'oli de Felip VI, realitzat pel retratista Hernán Cortés, que ha costat 88.000 euros i que a partir d'ara presidirà el conegut com a Saló de Ministres. Aquesta és l'habitació on es reuneix la Mesa de la Cambra i que forma part de la zona del Palau de la Carrera de San Jerónimo reservada al Govern, on en ocasions es reuneix el Consell de Ministres. Es tracta d'una sala on no entren ni els mitjans de comunicació ni les persones que visiten la institució.

El nou quadre de Felip VI ocuparà el lloc que on fins ara lluïa un retrat del seu pare, el rei Joan Carles, obra del pintor Ricardo Macarrón, i que romandrà en un dels laterals del Saló de Ministres. Per a la Cambra es tracta del primer retrat oficial del cap de l'Estat, l'adquisició del qual es va acordar al juny de 2018 en comprovar que, després de complir-se quatre anys de la seva arribada al tron, el Rei seguia sense comptar amb un retrat pictòric a la institució i només disposava de fotografies.

En un altre ordre de coses, el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, va regalar joies a tota la Família Reial quan va viatjar a Espanya a l'abril de 2018, si bé totes elles han estat lliurades a Patrimoni Nacional, tal com estableix el règim de la Casa del Rei.

Segons la informació que va divulgar el Palau de la Zarzuela, Felip VI va rebre el 2018 un total de 225 regals institucionals, tan variats com una litografia de Joan Miró, regal del nét de l'artista, llibres commemoratius, medalles, maquetes, equipaments esportius o un sarró de pastor. El Rei va ser el destinatari de més de la meitat dels 440 obsequis institucionals que va rebre la Família Reial.