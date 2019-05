Iglesias afirma després de reunir-se amb Sánchez que «treballarem per a un acord»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va continuar ahir amb les seves reunions amb els líders polítics de partits opositors amb trobades amb el president de Ciutadans, Albert Rivera, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias. El líder de Podem va sortir «optimista» de la reunió de més de dues hores, però no va aclarir si és possible la formació d'un govern de coalició com ell reclama . «Les posicions són conegudes», va remarcar en ser preguntat sobre això. «La demanda social és que ens posem d'acord, i si en alguna cosa hem estat d'acord avui és en que treballarem per posar-nos d'acord», va explicar, per tot seguit destacrar que el treball que queda per davant serà «llarg» en el temps i requerirà «discreció, prudència i bona voluntat per ambdues parts». Així mateix, va apuntar que la voluntat d'ambdues formacions polítiques «és positiva i donarà bon resultat».

Iglesias, que en cap moment va fer referència explícitament a la seva demanda d'entrar en un Executiu de coalició, només va assenyalar que tots dos havien acordat «treballar» per posar-se d'acord, però va demanar «paciència» perquè aquest treball serà «llarg».

Per part seva, els socialistes rebutgen de ple incloure Podem al Govern i només s'obren a comptar amb persones «independents de reconegut treball». Sí estan oberts en canvi a pactar amb Unides Podem un programa de govern, segons fonts socialistes.

Iglesias va destacar que la reunió amb el president havia anat «molt bé» gràcies a la «relació de confiança» que mantenen i que els permet tractar-se «amb franquesa i empatia». I va destacar que tots dos comparteixen la necessitat de col·laboració i entesa entre forces progressistes per afrontar el futur d'Espanya.

En tot cas, la negociació més immediata que entaularan el PSOE i Unides Podem en els propers dies passa per la constitució de la Mesa del Congrés dels Diputats, que es votarà el 21 de maig. Aquestes converses sobre la composició a la Mesa del Congrés les lideraran les respectives número dos dels dos partits, Adriana Lastra (PSOE) i Irene Montero (Podem).

Les quatre formacions que van aconseguir més representació a les generals del 28 d'abril, PSOE, PP, Ciutadans i Unides Podem tenen assegurats amb els seus escons dos llocs cada un a la Mesa del Congrés, llevat que hi hagi pactes d'exclusió. La presidència de la Mesa, per tant, decantarà la majoria de la Cambra i fonts socialistes van avançar que no pensen renunciar a aquesta figura, argumentant que sempre, amb l'única excepció de la breu legislatura de 2016, el partit del Govern és el que presideix la Cambra. Més plausible seria, van reconèixer, que Unides Podem pogués fer-se amb la vicepresidència primera del Congrés.

Per part seva, Rivera va demanar a Sánchez que inicïi ja el procés per a una eventual activació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya remetent al president de la Generalitat, Quim Torra, el preceptiu requeriment previ exigint-li que acati la Carta Magna. El líder de Ciutadans va afirmar que al seu partit estan convençuts que a Catalunya, en lloc de donar més competències a la Generalitat, com els socialistes volen fer en matèria de justícia, «cal vigilar, controlar i aplicar la Constitució».



«Farts» dels CDR

En aquest sentit, va argumentar que a la formació taronja estan «farts» que els CDR «tallin autopistes», que els Mossos d'Esquadra «estiguin sotmesos a l'arbitrarietat de Torra», que la televisió pública «ataqui l'oposició i la resta dels espanyols» o que es «pengin estelades als col·legis». També va afirmar que Cs continuarà oposant-se al fet que s'indultin els polítics independentistes que siguin condemnats pel Tribunal Suprem per participar en el procés sobiranista.