Detenen per violència masclista el professor que va defensar La Manada

El professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC) Luciano Méndez Naya, conegut per diversos vídeos penjats a les xarxes socials en els quals donava suport a La Manada i criticava la víctima, va ser detingut per un suposat delicte de violència masclista. El juny de l'any passat, Luciano Méndez ja va ser arrestat després d'agredir dos agents de la Policia Nacional en un altercat en relació amb el vehicle del professor, quan un policia el va advertir que no es podia aparcar a la zona de la comissaria i que els comandaments a distància dels vehicles no funcionen per l'inhibidor.