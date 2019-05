Una jutge cita una gossa com a testimoni en el judici del seu propi maltractament

Una jutge de Santa Cruz de Tenerife ha escrit aquesta setmana un nou capítol en la història de la Justícia a Espanya en citar a una gossa com a testimoni del judici per maltractament animal obert contra el seu antic amo, al qual s'acusa d'haver-la llançat a les escombraries tancada en una maleta.

Durant la vista, celebrada aquest dimarts al Jutjat penal número 1 de la capital de Tenerife, la magistrada Sandra Barrera va sorprendre els assistents en demanar que passés "la testimoni perjudicada, la gossa Milagros", una femella de raça pitbull.

La fiscal de Medi Ambient de la província, Francisca Sánchez, es va encarregar d'aclarir als assistents que "òbviament la testimoni no pot parlar", però que anaven a fer-ho per ella tant l'acusació pública com un metge forense, que van exposar a la jutge les lesions que havia patit i com es troba en l'actualitat.

Un portaveu del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha explicat que la decisió de fer comparèixer a un gos en el judici com a "testimoni", una mesura molt poc habitual en la Justícia espanyola, quan no inèdita, es va prendre amb l'acord de totes les parts, que el van considerar un bon gest de cara a conscienciar la societat sobre el problema del maltractament animal.

L'acusat d'haver-la llançat a un contenidor escombraries confinada en una maleta rígida, Segio M.J., va declarar per videoconferència des de Sevilla, on es troba en presó preventiva després de ser detingut per la seva implicació en altres fets, en aquest cas un robatori.

El processat va admetre davant la jutge que havia tirat la gossa a les escombraries, però va al·legar que ho va fer perquè pensava que estava morta.