Londres rebutja una unió duanera amb la UE

El ministre d'Afers Estrangers britànic, Jeremy Hunt, va assegurar que no dóna suport a l'establiment d'una unió duanera amb la Unió Europea després del procés de sortida del bloc comunitari, alhora que va destacar que tant els laboristes com els conservadors s'han de comprometre a complir el Brexit. «No soc un creient en una unió duanera com una solució sostenible a llarg termini», va afirmar el cap de la diplomàcia britànica, abans de destacar que no creu que una unió duanera permanent funcioni perquè l'economia britànica és massa gran.