El secretari d'Estat nord-americà planta Merkel en haver de tornar als EUA urgentment

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, va cancel·lar la visita que tenia previst fer ahir a Alemanya per «assumptes urgents», de manera que finalment no es va reunir amb la cancellera alemanya, Angela Merkel. «Lamentablement hem de reprogramar la visita a Berlín a causa d'assumptes urgents», va explicar un portaveu de Pompeo, encara que va matisar que el cap de la diplomàcia nord-americana té intenció de viatjar properament a la capital alemanya. El ministre d'Exteriors d'Alemanya, Heiko Maas, havia assegurat a l'associació de periodistes Redaktionsnetzwerk Deutschland que pràcticament totes les crisis internacionals només es poden resoldre a través del diàleg amb els Estats Units. «Necessitem l'estreta connexió amb Washington. Per això tenim un interès vital a treballar estretament amb els Estats Units en els assumptes internacionals urgents i en representar la posició europea», va afirmar Maas.

No obstant això, les relacions entre els dos aliats s'han tensat des que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca al gener de l'any 2017. El Govern nord-americà reclama a Alemanya, com un dels principals membres de l'OTAN, que augmenti les seves despeses en defensa i armament.