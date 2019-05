Sis bombers de París, sospitosos d'una violació en grup a una jove

Sis bombers de París són sospitosos d'haver violat en grup una estudiant noruega la nit del divendres 3 en una casa de bombers del districte XIV de París, segons la denúncia presentada per la presumpta víctima. Els bombers sospitosos tenen entre 23 i 35 anys i en el moment que van tenir lloc els fets es trobaven fora de servei. Una jove noruega de 20 anys va presentar dissabte una denúncia per violació en grup. Els bombers van ser detinguts el cap de setmana i interrogats. Dilluns van quedar en llibertat mentre continua la investigació per determinar què va passar aquella nit. La presumpta víctima i dues amigues van conèixer un grup de bombers en una festa en un bar. A les quatre del matí, la jove va acompanyar un dels bombers a la seva habitació a la caserna, on van mantenir relacions sexuals consentides. Després, va ser violada per sis o set d'ells, segons la denúncia.