Alfredo Pérez Rubalcaba es troba en estat greu en patir un ictus

L'ex-secretari general del PSOE i exministre d'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va ingressar cap a dos quarts de set de la tarda en estat greu per un ictus a l'hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). Els serveis d'emergència de la Comunitat de Madrid van rebre una trucada poc després de les sis de la tarda del domicili del polític, on va ser atès, situat al carrer Panamá de Majadahonda. El president del Govern, Pedro Sánchez, va enviar el seu afecte i el de tots els socialistes a l'exvicepresident. «Els millors desitjos per a la seva recuperació», va escriure a Twitter.