El CIS prediu la victòria del PSOE a les europees amb uns 17-18 escons

El PSOE serà el partit més votat a Espanya en les eleccions europees del dia 26 de maig, amb un 29-31 per cent dels vots i obtindrà entre 17 i 18 escons, segons l'enquesta que ha publicat aquest dijous el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El CIS dona al PP el segon lloc, amb un 18-20 per cent dels vots i 11 o 12 escons. En el tercer lloc l'enquesta projecta gairebé un empat entre Cs, amb el 14-16 per cent dels vots i 8 o 9 escons, i Unides Podem amb el 13-15 per cent i 8 escons.

El sondeig preveu l'entrada de Vox a l'Eurocambra amb el 7-9 per cent dels vots i 4 o 5 escons i que aconsegueixi un escó l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.