Detenen quatre persones per contractar els serveis de Villarejo

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va ordenar la detenció de quatre persones, entre elles l'empresari Ángel Pérez Maura, en el marc de la peça quatre del cas Tándem, en el qual s'investiga un projecte del comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo per frustrar una extradició recorrent a contactes a la judicatura.

La Unitat d'Assumptes Interns que s'encarrega del cas va procedir així mateix a la detenció de l'empresari Adrián de la Joya, persona propera a Villarejo i que ja s'ha vist esquitxada en altres sumaris, com el del cas Pequeño Nicolás o Lezo, en el qual està imputat.

L'operació, instada per la Fiscalia Anticorrupció, va comportar així mateix escorcolls a diversos domicilis i oficines que es van allargar durant tota la jornada, i a l'hora de tancar aquesta edició no es descartava que es produissin més detencions.

Es tracta de l'anomenada «peça Pit», el nom que Villarejo va donar a aquest projecte pel qual, segons a la investigació, podria haver rebut set milions d'euros de Pérez-Maura per frustrar el seu procediment d'extradició a Guatemala, on el reclamaven pel pagament de suborns, que estava tramitant en aquell moment l'Audiència Nacional.Per a això, Villarejo hauria recorregut al jutge inhabilitat Baltasar Garzón i al seu bufet d'advocats, Ilocad, i a l'amiga d'aquest i fiscal de l'Audiència Nacional Dolores Delgado, actual ministra de Justícia en funcions, a fi que intervinguessin per aconseguir paralitzar el procediment.

Tots dos han negat aquest extrem des que es van difondre les primeres informacions sobre aquest assumpte i de fet, Garzón es va querellar contra els mitjans de comunicació que se'n van fer ressò, encara que el cas es va arxivar.

Pel que fa a l'extradició de Pérez-Maura, l'Audiència Nacional va rebutjar lliurar-lo a Guatemala atenent a la seva condició de ciutadà espanyol. No obstant això, va obrir la porta a jutjar-lo a Espanya si així ho sol·licitaven les autoritats guatemalenques, cosa que de moment, no s'ha produït.

Va ser l'anterior instructor de la causa, Diego De Egea, qui va obrir la peça Pit després de detectar entre la quantiosa documentació intervinguda a Villarejo pagaments milionaris a l'empresari Pérez-Maura que els investigadors van relacionar amb l'intent de frustrar la seva extradició el 2016 i lliurar del procediment sobre corrupció pel qual li reclamava Guatemala un dels seus socis, que estava detingut.Villarejo hauria mogut fils també en aquell país per dificultar que es remetés a Espanya la documentació necessària per portar a terme el procediment, d'acord amb les investigacions.Les perquisicions han seguit des de llavors analitzant qui més es va beneficiar d'aquests pagaments milionaris a Villarejo i la peça, de caràcter secret, ha anat creixent a mesura que s'anaven rastrejant els pagaments i desencriptant el material intervingut al comissari jubilat.