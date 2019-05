Junqueras guanyaria Puigdemont a les eleccions europees, segons el CIS

La candidatura Ara Repúbliques, integrada per ERC, Bildu i BNG i que encapçala Oriol Junqueras, obtindria tres escons al Parlament Europeu i superaria la llista de JxCat de Carles Puigdemont, que aconseguiria un eurodiputat, segons el sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El sondeig apunta que el PSOE guanyaria les pròximes eleccions europees del 26 de maig amb un 18,7 per cent dels vots i 17-18 escons, el PP cauria al 9,6 per cent i tindria entre 11 i 12 representants i Cs passaria de 2 a 8 o 9 escons, amb una intenció directa de vot del 5,5 per cent.

Unides Podem aconseguiria un 7 per cent i 8 escons, i Vox aconseguiria entrar en l'Eurocambra amb entre 4 i 5 eurodiputats i una intenció directa de vot del 2,6 per cent.

En unes eleccions amb circumscripció única, el CIS només ofereix xifres del conjunt d'Espanya, per la qual cosa no es pot conèixer qui guanyaria les europees a Catalunya.

Però entre els dos principals partits independentistes, la pugna la guanyaria Oriol Junqueras, que recolliria el 3,6 dels vots i obtindria 3 escons a l'Eurocambra.

Aquests serien per al propi líder d'ERC, el dirigent de Bildu Pernando Barrena i Diana Riba (Esquerra), parella del pres preventiu Raül Romeva.

Junts per Catalunya, que es presenta en solitari perquè no ha revalidat l'acord que tenien CiU i el PNB en les anteriors europees, tindria una intenció de vot del 0,9 per cent, cosa que es traduiria en un escó per a Puigdemont, segons el CIS.